اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بركان ميرابى الإندونيسى يثور من جديد ويطلق حمما ساخنة.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 08:12 م
بركان ميرابى الإندونيسى يثور من جديد ويطلق حمما ساخنة.. صور بركان ميرابي الإندونيسي
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثار مرة أخرى، مساء أمس السبت، بركان جبل ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، واستمر في إطلاق الرماد الساخن ومواد بركانية أخرى، وفقا لموقع manilatimes.

أظهرت لقطات نُشرت في 17 مارس حممًا مشتعلة تتدفق من فوهة جبل ميرابي الإندونيسي، الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذي ثار في وقت متأخر أمس السبت ولا زال ينفث رمادا ساخنا ومواد بركانية أخرى.

 

وكان قد ثار بركان ميرابي الأسبوع الماضي حيث قذف حمما بركانية على ارتفاع 3000 متر، يوم السبت 11 مارس، غطى الدخان والرماد المنبعث من فوهة بركان ميرابي القرى القريبة دون وقوع إصابات.

كانت السلطات قد منعت المواطنين والسياح من الاقتراب من المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الثوران الذي تسبب في حجب أشعة الشمس، كما توقعت إدارة الكوارث وقوع اضطرابات بسبب الرماد ودعت السكان إلى اليقظة من أخطار تشكل سيول طينية بركانية في حال هطول أمطار قرب البركان.

اللهيب البركانى
اللهيب البركانى

 

الحمم البركانية
الحمم البركانية

 

البركان
البركان

التقط مرصد بركان ميرابي الذي تديره الحكومة لقطات من الحمم المشتعلة تتدفق من فوهة البركان وعمود طويل من السحب الساخنة يرتفع 1300 متر في الهواء .

 

وقالت وكالة علم البراكين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان يوم السبت "يجب على السكان توقع الانقطاع الكهرباء الناجم عن الرماد البركاني من ثوران جبل ميرابي ، ويرجى أن يكونوا في حالة تأهب لخطر التدفق الطيني البركاني ، خاصة عند هطول الأمطار حول ميرابي".

 


بركان ميرابي الإندونيسي

بركان ميرابي

ميرابي

بركان



الموضوعات المتعلقة

إندونيسيا تعلن رصد 11 انهيارا متوهجا للحمم البركانية من جبل ميرابى

الخميس، 16 مارس 2023 09:13 م

العالم هذا الصباح.. تايوان تعلن تسجيل 4 إصابات بجدري القردة.. سحب رمادية وهواء ملوث.. ثوران بركان جبل ميرابى بإندونيسيا.. الحكم بالإعدام على إرهابيين أدينا بالهجوم على السفارة الأمريكية فى تونس

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:00 ص

سحب رمادية وهواء ملوث.. ثوران بركان جبل ميرابى بإندونيسيا

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:00 ص

لحظة اندلاع بركان ميرابى فى إندونيسيا.. فيديو

الأحد، 12 مارس 2023 03:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة