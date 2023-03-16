ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان المركز القول إنه بناءً على الملاحظات من 00:00 حتي 06:00 بالتوقيت المحلي، كانت الانهيارات الجليدية من الحمم المتوهجة تنزلق باتجاه الجنوب الغربي.



وتابع البيان :" خلال فترة المراقبة، شهد جبل ميرابي أيضًا 16 زلزالًا"، مضيفا أن دخان فوهة البركان السميك فوق قمة جبل ميرابي كان مرئيًا أيضًا أثناء المراقبة.



وأشار المركز إلى أن الخطر المحتمل في هذا الوقت يتمثل في انهيارات حمم بركانية وسحب ساخنة في نهر وورو، على بعد ثلاثة كيلومترات من القمة وفي نهر جيندول، على بعد خمسة كيلومترات من القمة، ونهر بويون على بعد خمسة كيلومترات من القمة بالإضافة إلى أنهار بيدوج وكراساك وبيبنج ، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من القمة.



وناشد المركز الجمهور أن يكونوا يقظين من خطر الحمم البركانية في تدفق النهر من جبل ميرابي، خاصة أثناء هطول الأمطار على قمة الجبل.



وكانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت - السبت الماضي - ثوران بركان "ميرابي" وانبعاث حمم وسحب حارة منه.



يشار إلى أن "ميرابي" هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب في مقتل أكثر من 350 شخصا.