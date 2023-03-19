انطلاق أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

انطلقت أولى فعاليات مُنتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة كفر الشيخ، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب..حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة 25 شابا من أعضاء مراكز الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه من منطلق الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطنى سياسى شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة، تنظم وزارة الشباب والرياضة منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

بدأت أولى فاعليات مُنتدى الحور الوطنى للشباب بمركز شباب منشأة عباس بجلسة تعارف أدارها نعيم سليمان والتعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخل الورشة، تلى ذلك جلسة عصف ذهنى حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصيات وعرض التوصيات التى أسفرت عنها الورشة ومناقشتها وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطنى بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى تنفيذ فريق عمل الإدارة.