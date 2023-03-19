اليابان تشارك الناتو للمرة الأولى فى إيصال مساعدات الزلزال إلى تركيا

أ.ش.أ

وصلت شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) إلى تركيا، فيما تعتبر أول عملية إغاثة دولية في حالات الطوارئ تنفذها قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالتعاون مع الناتو.

وذكر بيان صادر عن الحلف أنه من المنتظر وصول المزيد من الرحلات الجوية اليابانية التي تحمل مساعدات إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل حلفاء الناتو وشركائه تقديم المساعدة إليها في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير الماضي.

وأضاف البيان أن العملية جاءت كجزء من جسر جوي بتنسيق بين الناتو واليابان كدولة شريكة، لنقل مئات الخيام وغيرها من البضائع الأساسية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، وقامت العديد من دول الحلفاء والشركاء بنقل حوالي عشرة آلاف خيمة وبطانية وقطعة من المعدات الطبية من باكستان إلى تركيا خلال الأسابيع الأخيرة، فعلى سبيل المثال سلمت فرنسا 5000 خيمة وآلاف البطانيات إلى تركيا في أوائل مارس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو: "يقدّر الناتو بشدة شراكتنا مع اليابان. ويعد قرار اليابان بنشر مساعدات إلى تركيا كجزء من جسر جوي منسق من قبل الناتو بمثابة سابقة تاريخية، إذ أنه يوضح كيف يؤدي تعاون اليابان مع الناتو إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".

جدير بالذكر أن الآلاف من المستجيبين لحالات الطوارئ من جميع أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى شركائه فنلندا والسويد واليابان، يشاركون في جهود الإغاثة الدولية الأولية، كما أنشأت القوات المسلحة المتحالفة عيادات ميدانية في تركيا لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، والذي يعتبر أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في أراضي الحلف منذ تأسيس الناتو.