المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل بعد إحباط ترويجه كمية من الهيروين بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الجيزة.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بالاتجار بالمواد المخدرة طمعا فى تحقيق أحلامه وتكوين ثروة طائلة، معتقدا أنه سيكون بمأمن عن أعين رجال المباحث إلا أنه خاب ظنه وفشل مخططه، بعدما وجد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يحيطون به، ويضعون القيد الحديدي حول يديه، عقب ضبطه وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين المخدر.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عدد من عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهيروين لترويجه بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.