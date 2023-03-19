المشدد 6 سنوات لمزارع قتل ابنته بسبب تغيبها عن المنزل 9 أشهر بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد محجوب العباسي، والمستشار محمد الأمير مظهر، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم "ع.ف.ال"، بالسجن المشدد 6 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المضبوطة، لاتهامه بقتل المجني عليها " س.ع.ف".

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 20329 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بخنق المجني عليها نجلته، ما أدى إلى وفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه على أثر قيام المجني عليها "س.ع.ف" ربة منزل نجلته، بترك المنزل لفترة 9 أشهر، ما أثار حفيظت المتهم " ع.ف.ال" 57 سنة مزارع، ظنا في سوء سلوكها وعند عودتها عن سبب تغيبها لم تبد سببا مقبولا فاثار شكه وبيت النية علي قتلها بأن قام بإرسال زوجته لشراء بعض مستلزمات المنزل ، وترك أشقاء المجني عليها عند الجيران ، وما أن ظفر بها حتي قام بخنقها باستخدام شال قماش ، قاصدا من ذلك إزهاق روحها ، مما ادي الي وفاتها ،وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة لتركها المنزل لمدة 9 أشهر، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي ، أن المجني عليها ،اصابتها بالعنق تنشأ عن الضغط الموضعي المتصل علي العنق ويجوز حدوثها من قطعة قماش المضبوطة ، وان المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمقتضى القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.