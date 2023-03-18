الكهرباء: جميع العدادات الكهربائية تحمل "صنع فى مصر"

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة ، أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة و تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيﻻت لهم.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية وتعمل بجودة عالية وتحمل اسم "صنع في مصر" ، موكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

و أوضح حمزة أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار و ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.