الكرملين تعليقا على زيارة بوتين لماريوبل: القرار كان عفويا

قال الكرملين، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبل بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشدداً على الطبيعة "العفوية" لرحلته.



وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أول زيارة للرئيس الروسي لماريوبل: "كان كل ذلك عفوياً". وأكد أن "تنقّلاته في المدينة لم يخطط لها أيضاً".

وأضاف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف، جاءت دون تحضير مسبق.

وأضاف بيسكوف "بالنسبة لزيارة موقع القيادة في روستوف، فلم يتم التخطيط لها ولم يتم إعدادها بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو التحقق من عمل مركز القيادة في الوضع المعتاد.

وتعليقا على زيارة الرئيس الروسي لمدينة ماريوبول، قال بيسكوف:" إن الرئيس الروسي سيصدر تعليمات لحل المشاكل التي أبلغه سكان ماريوبول عنها، والذين أثاروا تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية.