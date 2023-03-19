اليوم السابع
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الكرملين تعليقا على زيارة بوتين لماريوبل: القرار كان عفويا

الأحد، 19 مارس 2023 02:27 م
الكرملين تعليقا على زيارة بوتين لماريوبل: القرار كان عفويا الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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قال الكرملين، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبل بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشدداً على الطبيعة "العفوية" لرحلته.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أول زيارة للرئيس الروسي لماريوبل: "كان كل ذلك عفوياً". وأكد أن "تنقّلاته في المدينة لم يخطط لها أيضاً".

وأضاف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف، جاءت دون تحضير مسبق.

وأضاف بيسكوف "بالنسبة لزيارة موقع القيادة في روستوف، فلم يتم التخطيط لها ولم يتم إعدادها بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو التحقق من عمل مركز القيادة في الوضع المعتاد.
 
وتعليقا على زيارة الرئيس الروسي لمدينة ماريوبول، قال بيسكوف:" إن الرئيس الروسي سيصدر تعليمات لحل المشاكل التي أبلغه سكان ماريوبول عنها، والذين أثاروا تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية.
 
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".

أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

 

 


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