الكرملين تعليقا على زيارة بوتين لماريوبل: القرار كان عفويا

قال الكرملين، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبل بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشدداً على الطبيعة "العفوية" لرحلته.
وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أول زيارة للرئيس الروسي لماريوبل: "كان كل ذلك عفوياً". وأكد أن "تنقّلاته في المدينة لم يخطط لها أيضاً".
وأضاف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف، جاءت دون تحضير مسبق.
وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".
أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.
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