"القوى العاملة" تعلن عن وظائف لذوى الهمم فى الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن إتاحة فرص عمل لذوي الهمم بمحافظة الإسماعيلية من الجنسين، في أحد المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدخل المحافظة.

وبحسب بيان رسمي لوزارة القوي العاملة، فإن إحدى الشركات بالإسماعيلية، أتاحت 8 فرص للتعيين الفوري لذوي الهمم، من الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة 5%.

واشترطت الشركة أن يكون العاملون من الحاصلين على بطاقات الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه من الممكن توظيف الجنسين من سن 18 عاما وحتى 30 عاما مشيرة إلى أن التواصل مع الشركة عبر رقم 01223550741.

وأعلنت وزارة القوي العاملة عن إتاحة فرص أخري لذوي الهمم في عدة محافظات بينها القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط والدقهلية وجنوب سيناء.

وكشف بيان رسمي لوزارة القوى العاملة عن إتاحة 3 فرص عمل كمندوبي مبيعات، و6 وظائف لعمال مخزن في نفس الشركة.

وقالت وزارة القوي العاملة إن الرواتب تبدأ من 2800 جنيه حتى 6200 جنيه بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل عال ولديه خبرة عامين ويتم التواصل مع الشركة عبر رقمها 01283612928.