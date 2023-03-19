السيطرة على حريق بمنزل في إحدى قرى مغاغة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدينة، من السيطرة علي حريق محدود اندلع داخل منزل بمنشية الجزائر في مركز مغاغة بأقصي شمال محافظة المنيا ، دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل باسم ياسر عيد، الكائن بشارع يوليو بمنشية الجزائر في مركز مغاغة بشمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق ومنع امتداده ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

على جانب آخر تلقى مدير أمن محافظة المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بسقوط جسم صلب على عامل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن آلة حديدية داخل كرتونة سقطت علي إبراهيم عبد الله محمد 41 عاما سائق، مقيم بمحافظة الأقصر، بجنوب الصعيد، وذلك أثناء تواجده، داخل مصنع أولاد العدوي للكرتون بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابته بكسر بالحوض ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.