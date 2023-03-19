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السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا

الأحد، 19 مارس 2023 10:08 ص
السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، تاجر مخدرات بالسجن 10 سنوات، بمركز نجع حمادى شمالى قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أنور.ع.، 28 عاما، عامل، ومقيم بمركز نجع حمادى شمالى قنا، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 

تم إحالة القضية التى حملت رقم 22917 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادى، والمقيدة برقم 2837 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

 


جنايات نجع حمادي

تجارة مخدرات

امن قنا

اخبار محافظة قنا



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