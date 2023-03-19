السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ع" و"م.ج" بالسجن المشدد 15 سنة ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ا.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمين حاملين أسلحة وقاما بتهديده واستوليا منه على الهاتف المحمول ومبالغ مالية رغماً عنه تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ا" و"ا.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو بدائرة المركز وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.