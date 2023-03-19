الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

أ.ش.أ

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسها.