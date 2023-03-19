اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 03:00 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

الأحد، 19 مارس 2023 02:42 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسها.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

جامعة الدول العربية

تأسيس جامعة الدول العربية

محمد نجم



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