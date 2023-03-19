الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسها.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربيةالأحد، 19 مارس 2023 02:42 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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