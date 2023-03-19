الرئيس السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه سنويا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
الرئيس السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه سنوياالأحد، 19 مارس 2023 05:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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