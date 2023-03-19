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الرئيس السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه سنويا

الأحد، 19 مارس 2023 05:17 م
الرئيس السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه سنويا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

السيسي

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زيادة حد الإعفاء الضريبى



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