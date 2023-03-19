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الداخلية ترسم البسمة على وجوه المواطنين قبل رمضان بتوزيع أغذية مجانية..فيديو

الأحد، 19 مارس 2023 06:33 م
الداخلية ترسم البسمة على وجوه المواطنين قبل رمضان بتوزيع أغذية مجانية..فيديو كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الداخلية فاعليات مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا محدودى الدخل بمناسبة شهر رمضان المبارك بتوزيع مواد غذائية على المواطنين.
 

واستكملت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، بدايةً من 18 مارس الجارى زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا عدد 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

 


كلنا واحد

الداخلية

اخبار الحوادث

شادر كلنا واحد



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