الدقهلية بالمركز الثانى على الجمهورية بمبادرة التشخيص عن بعد بواقع 4078 حالة كشف

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " حصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات التى تم مناظرتها بواقع 4078 حالة منذ بداية تفعيل المنظومة

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

وفى سياق متصل كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، أنه بداية من هذا الأسبوع سوف يتم مناظرة حالات الايدز من داخل مستشفى حميات المنصورة وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة

جدير بالذكر أن صحة الدقهلية قامت بضم 8 مستشفيات جديدة مع انطلاق المرحلة الثانية وهى مستشفيات أجا - حميات وصدر المنصورة بالإضافة إلى رمد المنصورة، دكرنس العام السنبلاوين العام منية النصر المركزى وأخيراً ميت غمر المركزى

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.