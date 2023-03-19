الثلاثاء.. حفل ختام مسابقة المدارس بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات حفل ختام مسابقة المدارس بعنوان "من سيربح المعلومة؟"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 21 مارس، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتُجرى مسابقة هذا العام بين مجموعة من المراكز المجتمعية متمثلة في ثماني فرق، وتستهدف الأطفال من سن 10 سنوات إلى 16 سنة في محاولة لإثراء المعلومات العامة لدى الأطفال والنشء. وقد تم إجراء التصفيات قبل النهائية آنفًا على أن يقتصر يوم الحفل على تصفيات المركزين الأول والثاني فقط، وسيتم توزيع شهادات تقدير ومجموعة من الهدايا المختلفة على المشاركين. بالإضافة إلى أنه قد تم تنظيم العديد من ورش العمل على هامش الفعالية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة في المسابقة، ومنها: مهارات البحث، تنظيم الوقت، أهمية العمل الجماعي.

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.