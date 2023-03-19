التاكسى الطائر الكهربائى يبدأ التجول في سماء أوروبا 2024 .. صور

فاطمة شوقى

تستعد أوروبا لبداية عهد جديد في التنقل الجوى وذلك مع بداية إطلاق التاكسى الطائر الكهربائى، الذى يحمل اسم eVTOL، ومن المقرر بداية خدماته في سماء أوروبا في عام 2024 المقبل، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



التاكسى الطائر

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Volocopter الألمانية أعلنت بدء خدمات التاكسى الجوى في أوروبا في عام 2024 مع احدث ابتكارتها ، وهى طائرة ذات مقعدين ، وتعمل بالبطارية الكهربائية التي تستمر لـ 18 دورة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس ستكون المدينة التي ستبدأ التاكسى الجوى في التجول، حيث تعمل محركات السيارة الطائرة الجديدة بتسع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. تعد Volocopter بأوقات تشغيل سريعة بفضل نظام البطارية القابلة للتبديل، ويشتمل التاكسي الجوي على أحدث تقنيات الهواء وأدوات التحكم في الطيران ، والتي يتم تسهيلها من خلال جهاز كمبيوتر يضم 100 معالج دقيق. وبهذه الطريقة ، يتم ضمان الحركات السلسة ومستوى عالٍ من الأمان في الهواء وأثناء عمليات الإقلاع والهبوط.



التاكسى الطائر فى سماء اوروبا

هناك علاقة خاصة بين شركة الطيران الألمانية الناشئة والعاصمة الفرنسية، في صيف عام 2021 ، أكمل النموذج الأولي eVTOL المعروف باسم Volocopter 2X رحلة مدتها ثلاث دقائق خلال مطار باريس الجوي، وكانت تلك الدقائق الثلاث كافية لسير النموذج الأولي مسافة 500 متر بسرعة 30 كم / ساعة وعلى ارتفاع 30 مترًا، لقد كانت ، بلا شك ، لحظة تاريخية لقطاع النقل الجوي الحضري الكهربائي الناشئ في أوروبا.

وتم تقديم أول منفذ موانئ عمودية "فرتي بورت" تجريبي في إيطاليا في مطار ليوناردو دافنشي، المجهز ببنية تحتية للتنقل الجوي تسمح بالهبوط الرأسي والآمن للطائرات الخفيفة "فولوكوبتر"، المستخدمة لنقل الأشخاص على الطرق الحضرية.

وتم بالفعل تصور بناء ميناء عمودى فى المدينة، على سطح محطة السكك الحديدية الرئيسية، روما تيرميني.