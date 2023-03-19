البورصة: تنفيذ صفقة على شركة نماء النزهة للاستثمار العقاري بـ 83.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة نماء النزهة للاستثمار العقاري، بحجم تداول 4.3 مليون سهم، بقيمة 83.9 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على مجموعة مصر الإمارات للمراكز التجارية، بحجم تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة نماء شبرا للاستثمار العقاري بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 38.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 15.6 مليون سهم بقيمة 201.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.7 مليون ورقة مالية بقيمة 926.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.99%، والعرب على 0.43%، واستحوذت المؤسسات على 29.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 146.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 499.4 ألف جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14681 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 17242 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6047 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.