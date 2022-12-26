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القمر يقترن بزحل سيد الخواتم اليوم ويظهر كنقطة ذهبية للعين المجردة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:09 م
القمر يقترن بزحل سيد الخواتم اليوم ويظهر كنقطة ذهبية للعين المجردة القمر يقترن بزحل
كتب ــ محمود راغب

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يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، وبداية الليل هلال القمر بعمر 3 أيام في حالة اقتران مع كوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات وهي فرصة للرصد والتصوير. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ظاهريا أسفل يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويا في مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.
 
زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية. 
 
يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلو متر فقط. 
 
بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك سيلاحظ  مساء اليوم التالي أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجها ظاهريا نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.
 
وعلى جانب آخر، كان ابتكر العلماء في جامعة الجيوديسيا الحكومية بموسكو تكنولوجيا جديدة لوضع خرائط فوتوغرافية للأجرام السماوية، وقاموا اعتمادا على تلك التكنولوجيا بوضع خارطة تفصيلية لـقمر Hyperion، بصفته أحد أقمار كوكب زحل.
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يذكر أن من الصعب للغاية تحديد الخواص الفيزيائية وميزات الهيكل ودوران الأجرام السماوية البعيدة بسبب قلة المعلومات عنها. ولا يمكن الحصول على الدقة الكافية في رصد الأجسام الصغيرة إلا من خلال البيانات الواردة من المركبات والمستكشفات الفضائية.
 
وأوضح الباحثون في الجامعة، أنه لا تزال هناك شكوك في ميزات نظام الدوران لدى بعض الأجرام السماوية، مما يجعل من الصعب تحليل حتى المعلومات المتاحة.
 
 
 

القمر

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كوكب زحل

سيد الخواتم

القمر يقترن بزحل

اليوم السابع بلس



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