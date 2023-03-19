البابا تواضروس يهدى جزءا من رفات الملكة هيلانة للكنيسة المدشنة بالمعادى..صور

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادي، التابعة لإيبارشية المعادي. وأهدى قداسته للكنيسة جزءًا من رفات الملكة هيلانة بمناسبة التدشين.

وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صورا تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وكهنة الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، حيث دُشِن مذبح بالكنيسة في الطابق الأول على اسم الملكة هيلانة، ومذبح آخربكنيسة الطابق الأرضي على اسم السيدة العذراء، وكذلك شرقية الهيكل وحامل الأيقونات وأيقونات صحن الكنيسة بكل من الكنيستين.

وقدم قداسته الشكر في كلمته عقب التدشين، لكهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، وللمهندسين والفنيين الذين شاركوا في عمليات بناء وتجهيزالكنيسة.

وأشار إلى أنه خلال زيارة قداسته لألمانيا في شهر مايو من عام ٢٠١٩ زار منطقة ترير الواقعة على الحدود بين ألمانيا وفرنسا، وهي المنطقة التي نُفِيَ إليهاالقديس أثناسيوس الرسولي، وهناك أهداه أسقف ترير جزءًا من رفات القديسة هيلانة، وتلا قداسته نص الوثيقة الخاصة بالرفات. ثم وقع قداسة البابا ونيافةالأنبا دانيال والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة.

وصلى قداسة البابا والآباء المشاركون، عقب انتهاء التدشين، قداس عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وألقى قداسته عظة القداس، وبمناسبةعيد الصليب تناول معنيين للصليب، هما:

1- الصليب رحمة ومغفرة: كما يقول المزمور:

- "لأَنَّهُ مِثْلُ ارْتِفَاعِ السَّمَاوَاتِ فَوْقَ الأَرْضِ قَوِيَتْ رَحْمَتُهُ عَلَى خَائِفِيهِ" (مز ١٠٣: ١١) وهذا هو البعد الرأسي للصليب "الرحمة".

- "كَبُعْدِ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَبْعَدَ عَنَّا مَعَاصِيَنَا" (مز ١٠٣: ١٢) وهذا هو البعد الأفقي "المغفرة".

٢- الصليب محبة إلهية:

- "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦).

والمحبة الإلهية الآتية من السماء إلينا على الأرض تنسكب في القلب، وذلك حينما نقترب من الصليب، وهذا هو البعد الرأسي للصليب.

- "أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ" (مت 5: 43) أي محبة الغير حتى الأعداء، وهذا هو البعد الأفقي للصليب. فنحن نأخذ من محبة الله لنا بالصليب لنستطيع أن نحب الآخرينحتى المختلفين معنا.

وحرص قداسة البابا على تقديم التهنئة لأخوتنا المسلمين بمناسبة صوم شهر رمضان الذي يبدأ خلال أيام من الآن.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دانيال، ثلاثة من الآباء أساقفة العموم بالقاهرة هم أصحاب النيافة، الأنبا يوليوس، والأنباأنجيلوس، والأنبا ميخائيل، وعدد كبير من الآباء الكهنة.