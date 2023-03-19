البابا تواضروس يتحدث عن معانى الصليب خلال عظته بتدشين كنيسة الملكة هيلانة بالمعادى

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني ، اليوم الأحد، كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادي، التابعة لإيبارشية المعادي. وأهدى قداسته للكنيسة جزءًا من رفاتالملكة هيلانة بمناسبة التدشين.

وتحدث قداسة البابا خلال العظة عن معانى الصليب فقال إن له معنين.

١- الصليب رحمة ومغفرة:

- الرحمة تمثل البعد الرأسي للصليب

"لأَنَّهُ مِثْلُ ارْتِفَاعِ السَّمَاوَاتِ فَوْقَ الأَرْضِ قَوِيَتْ رَحْمَتُهُ عَلَى خَائِفِيهِ" (مز ١٠٣: ١١).

- المغفرة تمثل البعد الأفقي للصليب

"كَبُعْدِ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَبْعَدَ عَنَّا مَعَاصِيَنَا" (مز ١٠٣: ١٢).

٢- الصليب محبة إلهية:

- محبة الله لنا (من السماء إلى الأرض) تمثل البعد الرأسي للصليب

"لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦).

- محبتنا للغير (حتى الأعداء) تمثل البعد الأفقي للصليب

"أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ" (مت ٥: ٤٣).