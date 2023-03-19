البابا تواضروس الثانى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الأخوة المسلمين، بمجئ شهر رمضان الذي يبدأ خلال أيام.
جاء ذلك خلال عظة قداسته في كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادي والتي دشنها قداسته اليوم، وصلى قداس عيد الصليب فيها.
وقال قداسة البابا في تهنئة: "أنتهز الفرصة أن أهنئ إخوتنا المسلمين بصوم رمضان القادم، الذي يأتي بعد ثلاثة أو أربعة أيام".
واختتم: "ربنا يجعل كل أيامنا أعياد وكلنا كمصريين فرحانين ببلادنا وأرضنا وبكنائسنا وبجوامعنا، وبحياتنا كلنا، الحياة المقدسة التي نعيشها وتميز مصر بين كل دول العالم، ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم ودائمًا فرحانين".
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