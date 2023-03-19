اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

الأحد، 19 مارس 2023 11:02 ص
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى البشرية جمعاء، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي الملائم لإقامة جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.
 
جدير بالذكر أن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2023م ، قرر زيادة مبلغ (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر للأئمة اعتبارًا من 1 مارس 2023م، تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة.
 
 
من جانبه، توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع الأئمة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأئمة والخطاب الوسطي المستنير، ويدعون له بمزيد من التوفيق ، ولمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.
 

وزير الاوقاف

شهر رمضان

الاعتكاف

التهجد



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