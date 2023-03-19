الاتحاد الأوروبى: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن فى العراق

كتب أحمد عرفة

قال جوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية ب الاتحاد الأوروبي ، إن المباحثات التي جمعته مع فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، ركزت على تعزيز العلاقات مع بغداد.

وأضاف "بوريل"، في مؤتمر صحفي من العاصمة بروكسل، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا في المسار الإصلاحي، وسنقدم كل ما يمكننا من مساعدة كي يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمي لتحقيق الاستقرار".

تابع: "نقدر جميع الأدوار العراقية البناءة، ورأينا من تطبيع للعلاقات بين إيران السعودية ما يساعد على استقرار المنطقة وحسن العلاقات بين دول الجوار".

فيما أكد أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق، مدينًا الهجمات التي تنال من سيادته وحرية أراضيه.