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الاتحاد الأوروبى: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن فى العراق

الأحد، 19 مارس 2023 08:09 م
الاتحاد الأوروبى: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن فى العراق جوزيب بوريل
كتب أحمد عرفة

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قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن المباحثات التي جمعته مع فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، ركزت على تعزيز العلاقات مع بغداد.
 
وأضاف "بوريل"، في مؤتمر صحفي من العاصمة بروكسل، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا في المسار الإصلاحي، وسنقدم كل ما يمكننا من مساعدة كي يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمي لتحقيق الاستقرار".
 
تابع: "نقدر جميع الأدوار العراقية البناءة، ورأينا من تطبيع للعلاقات بين إيران السعودية ما يساعد على استقرار المنطقة وحسن العلاقات بين دول الجوار".
 
فيما أكد أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق، مدينًا الهجمات التي تنال من سيادته وحرية أراضيه.
 

جوزيب بوريل

الاتحاد الاوروبى

العراق

القاهره الاخباريه

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