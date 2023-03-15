اليوم السابع
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إسرائيل ترفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى بسبب تصريحاته

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:41 م
إسرائيل ترفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى بسبب تصريحاته جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت  إذاعة الجيش الإسرائيلي، رفض تل أبيب استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين الفصائل والحكومة الإسرائيلية الحالية.
 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".
 
وكان بوريل صرح أثناء تواجده في دولة الجزائر، إن إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حلّ الدولتين من بين باقي الجهات، مضيفاً أن الجميع، باستثناء حكومة إسرائيل، يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.
 
وأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا  بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده.
 
 وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
 
وفي 7 مارس ا، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
 

جوزيب بوريل

القدس

الاتحاد الأوروبى

القانون الدولى

إسرائيل

السلام



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