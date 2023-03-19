الأردن يدعو لدعم حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة

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التقى رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدي السفيرة البريطانية بريجيت بريند، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها.



وأكد الصفدي- خلال لقاء السفيرة البريطانية- عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل يخدم أهداف التنمية.



ومن جهتها، قالت السفيرة البريطانية إن بلادها حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وهي تنظر بأهمية إلى خطوات التحديث التي ينتهجها الأردن، لافتةً إلى الجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين، وتقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.