نائب رئيس جامعة الإسكندرية رئيسا لجامعة بيروت العربية اعتبارا من سبتمبر المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة صدور قرار مجلس أمناء وقف البر والإحسان بتعيينه رئيساً لجامعة بيروت العربية، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل ولمدة أربع سنوات، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

جاء ذلك الإعلان اليوم خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كامل جلال الوزير المفوض ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، والدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان والوفد المرافق له، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يعد الدكتور وائل نبيل الرئيس الثالث عشر لجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام 1960، هو أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب منذ عام 2015، وشغل منصب رئيس قطاع المستشفيات الجامعية لمدة عامين من 2017 وحتى 2019، ثم عين عميداً لكلية الطب ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية من 2019 حتى يناير 2022، ثم نائباً رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب منذ يناير 2022 وحتى الآن، وحصل على درع نقابة الأطباء المصرية والطبيب المثالى على مستوى الجمهورية عام 2015، وعضو بعدد من الجمعيات العلمية المتخصصة في جراحات المناظير، وعضو بالعديد من اللجان التنسيقية والفنية بجامعة الإسكندرية.