افتتاح المعرض السنوى لأعمال ومنتجات الاقتصاد المنزلى للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ المعرض السنوي لعرض أعمال ومنتجات الاقتصاد المنزلي لطالبات معاهد فتيات المنطقة، اليوم الأحد، وحرص رئيس المنطقة على تفقد كافة منتجات وأعمال الطالبات بداخل المعرض، مبدياً سعادته البالغة لما شهده من عروض الملابس، وعمل أصناف متعددة من التغذية، واصفاً إياها بأنها أفضل حصيلة لإنتاج هذا العام.

ووصّف رئيس المنطقة المعرض بأنه قمة الإبداع، وأنه يدُل على إخلاص وجهد كبير بُذل ممن قاموا علي إعداده، مقدماً الشكر أيضاً للمعاهد علي ما بذلوه من جهد وإبداع فكري طيلة العام، لإظهار هذا النتاج الطيب الذي يُظهر بأن هناك عقول مُتفتحه بالأزهر الشريف، كما خص بالشكر إدارة دسوق التعليمية الأزهرية لكثرة منتجاتها المتميزة داخل المعرض.

وقالت منى الحديدي، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمنطقة، إن المعرض أُقيم بمشاركة كافة معاهد فتيات الإعدادي والثانوي بالمنطقة، وبحضور جميع مُعلمات الاقتصاد المنزلي بهذه المعاهد لعرض منتجات وأعمال طالبات معاهدهن، لافتةً بأن المنتجات المعروضة تمثلت في أفضل أعمال قسمي الملابس والتغذية للطالبات.

وأشارت «الحديدي»، إلى أن نتاج المعرض ومردوده الطيب الذي أشاد به كافة الحضور يرجع للجهد الكبير الذي قامت به موجهات الاقتصاد المنزلي بالإدارات التعليمية، وذلك بالتعاون مع مدير مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة.

وشهد فعاليات المعرض، حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، كما حضر فعاليات المعرض جانباً كبيراً من قيادات المنطقة، تمثل في مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات الديوان، وبعضاً من مديري الإدارات التعليمية الأزهرية.

وخلال فعاليات المعرض قامت بعض الطالبات من معاهد المنطقة؛ بتقديم عرض مسرحي مطول حول معرفة أولويات الغذاء وفوائده الصحية السليمة، ومدى نفعه للجسم البشري، من إعداد وتنظيم طالبات معهد فتيات شباس الشهداء.

وفي ختام المعرض، حرصت قيادات المنطقة على تكريم المُعلمات المتميزات في مجال الاقتصاد المنزلي، والطالبات المُبدعات في إنتاج المعروضات المميزة، كما تم أيضاً تكريم المُعلمات المتميزات في أعمال نماذج صناديق الإسعافات الأولية خلال أنشطة المعرض، وذلك بعد تقييم هذه الأعمال من قبل مسئول لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنطقة وسام صبره.



افتتاح المعرض السنوي لعرض أعمال ومنتجات الاقتصاد المنزلي لطالبات المعاهد الازهرية بكفر الشيخ



الحضور بالمعرض



تعدد المعروضات



تكريم احد الطالبات



تكريم احد الفتيات



تكريم طالبه متميزة



جانب من محتويات المعرض



رئيس الاجارة المركزية يتفقد المعرض