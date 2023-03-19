استعدادات مكثفة فى البحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الإستعداد بكافة المؤسسات الخدمية بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، مشددة على استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة مع استمرار التوسع في عمل شوادر ومنافذ لخدمة المواطنين بإختيار أماكن ذات إقبال جماهيري لتلك الشوادر لخدمة أكبر قطاع ممكن من المواطنين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لإقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، مع إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار، ورفع درجة التنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بالبحيرة

وطالبت نائب محافظ البحيرة، بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها باستمرار.

وطالبت نائب محافظ البحيرة، هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع التموين والصحة والوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من مطابقتها للإشتراطات.