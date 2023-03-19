اليوم السابع
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إطلاق نار فى بلدة حوارة بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تشدد الإجراءات

الأحد، 19 مارس 2023 04:41 م
إطلاق نار فى بلدة حوارة بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تشدد الإجراءات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أصيب إسرائيليين اثنين، الأحد، بعملية إطلاق نار على سيارة في بلدة حوارة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير عن حادث إطلاق نار في بلدة حوارة دون مزيد من التفاصيل.
 
ولكن طواقم الإسعاف الإسرائيلية أشارت إلى إصابة شخصين الأول بجروح خطيرة لإصابته بالرصاص في رأسه والثاني إصابته طفيفة.
 
ومن جانبها، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها وأغلقت عددا من الحواجز في محيط نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة جنوب نابلس، وبوابة "شافي شمرون"، ونصبت حواجز  أخرى شمال غرب المدينة.

 

 


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

نابلس



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