إطلاق أكبر مبادرة خيرية لتوزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين بمدن الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد العمارى امين الحزب بالأقصر ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكبر مبادرة خيرية بالمحافظة تضمنت توزيع عدة آلاف من كراتين المواد الغذائية على المستحقين والفئات الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع المحافظة والمناطق النائية.

وشارك قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالأقصر فى توزيع المواد الغذائية، حيث تم تحريك أسطول وقوافل سيارات محملة بالمواد الغذائية من أمام ديوان عام محافظة الأقصر، مرورًا بمعبد الأقصر وساحة ميدان أبو الحجاج وصولاً إلى القرى والمناطق النائية جنوب شرق الأقصر.

وقال الدكتور محمد العمارى أمين الحزب بالمحافظة، أن ما يزيد عن 20 سيارة نقل محملة بالآلاف من كراتين المواد الغذائية، والتى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين قبيل شهر رمضان المعظم، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه حزب مستقبل وطن.

وأضاف الدكتور محمد العمارى، أن فاعلية التوزيع تمت بمشاركة أمانات المحافظة وبحضور قيادات وأعضاء الحزب، لافتاً إلى أن قوافل السيارات محملة بمواد غذائية تكفى لعدد 5 أفراد لمدة حوالى شهر، وتم وضع خطة لتغطية كافة القرى والنجوع على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.

فيما صرحت الدكتورة نهال مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، أن مبادرة "كتف فى كتف" التى تم إطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تأتى ضمن المبادرات الإنسانية النبيلة التى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تدعم الفئات المستحقة وتعزز شبكة الحماية الإجتماعية.

وأضافت الدكتورة نهال مصطفى، لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الفئات المستحقة وتخفيف العبء عنهم، مؤكدةً أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر إحتياجاً إستعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث أنه بالتنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كراتين المواد الغذائية إستعداداً لشهر رمضان المبارك، داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، كما قام المتطوعون بتوزيع هدايا عينية ومالية إلى المستحقين من المرضى بالأورام السرطانية.