انطلاق آخر القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" خلال مارس بالزعفرانة فى البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الأحد، آخر أعمال القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مارس، بقرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر ولمدة يومين اليوم وغدا، بعد أن انتهت من أعمالها خلال اليومين بقرية أم الحويطات بسفاجا، ضمن خطة القوافل العلاجية خلال مارس الجارى.

ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة يومين بقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، وتبدا بعد ذلك فى أبريل المقبل قوافل علاجية جديدة، تم تقليصها فى 4 قوافل بدلا من 8، تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري البحر الأحمر خلال شهر مارس الجارى يومي 5 و6 مارس بمنطقة الجرف بمدينة القصير، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة المستعمرة بنفس المدينة واستغرقت فيها يومى 7 و8 مارس، ومن مدينة القصير إلى حلايب أقصى الجنوب حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج للمواطنين فيها يومى 9 و10 مارس، ثم قرية أبو رماد يومى 11 و12 مارس، ومنها الي رأس حدربه، وادلديت، ثم مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 15 و16 مارس الجارى، ومن مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، ومنها إلى قرية الزعفرانة شمالاً، بمدينة رأس غارب اليوم .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات المختلفة وكذلك يتم خلالها التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر للمريض وإجراء الفحوصات والأشعة وصرف العلاج من خلالها مجانا، حيث تطوف القوافل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهريا، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.