إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم، وقع بين سيارتين بطريق "القاهرة _أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكى، مع أخرى بيجو، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا، يفيد إصابة شخصين بإصابات متنوعة بعد سقوط عامود إنارة عليهم، أثناء نزولهم من أحد السيارات، أمام شركة الكهرباء بمنطقة دمو.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى، بدائرة المحافظة ووجود متوفى ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين

مصرع مواطن يدعى محمد ع أ، 52 سنة، ومقيم حلوان، وإصابة أحمد م ج 39 سنة، ومقيم حلوان وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائرى عند مدخل منشأة عبد الله، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 2 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكان 4 طلاب نزلوا إلى بحر يوسف، بقرية هوارة بمحافظة الفيوم، وفجأة تعالا صرخاتهم وسمعهم الأهالى بالقرية، وهرعوا إليهم وتمكن الأهالى من إنقاذ 3 منهم، بينما تعرض الرابع للفرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتم نقل جثة الطالب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، فى قرية السليين بدائرة مركز شرطة سنهور، ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.