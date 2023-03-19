اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالبحيرة

الأحد، 19 مارس 2023 12:14 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 5 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ميكروباص بمركز إدكو بالبحيرة.

 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ميكروباص بمركز إدكو بالبحيرة

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بادكو لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة الاثنين الماضي، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مسرعة أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة

 

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

 


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