إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة بتوك توك مما أدى لإصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.