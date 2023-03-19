إصابة 3 أشخاص بينهم طفل فى حادث انقلاب دراجة نارية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، 3 أشخاص من بينهم طفل فى الرابعة من العمر مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك إثر انقلاب دراجة نارية على طريق نيدة سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت لأجهزة المعنية قد تلقت إشارة من مستشفى الجامعى بسوهاج يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور دراجة بخارية على الطريق يستقلها 3 أشخاص أختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى إنقلابه على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة م. م. ا 22 سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة ز. ن. م 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ك. م. ا 22 سن بسحجات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم رفع أثار لحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون بما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.