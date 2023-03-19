اليوم السابع
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إصابة عامل سقط من أعلى سقالة أثناء العمل فى واجهة منزل بالمنوفية

الأحد، 19 مارس 2023 01:32 م
إصابة عامل سقط من أعلى سقالة أثناء العمل فى واجهة منزل بالمنوفية سيارات إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب عامل محارة من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء العمل على واجهة منزل بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ سقوط عامل محارة من أعلى سقالة أثناء العمل على واجهة منزل فى إحدى القرى دائرة المركز، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لتحقيق.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، تبين سقوط عامل محارة 40 عاما، من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء عمله، حيث أوضح عدد من شهود العيان أن المصاب اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى السقاله ووقع، ونقلته الإسعاف، وأصيب بإشتباه نزيف بالمخ والصدر ولا يمكن استجوابه فى الوقت الحالى لخطورة الحالة، تم تحرير محضرا برقم 1566 إدارى مركز بركة السبع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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