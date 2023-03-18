اليوم السابع
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السبت، 18 مارس 2023 08:52 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة طنطا يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 55 بتونس

السبت، 18 مارس 2023 08:09 م
رئيس جامعة طنطا يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 55 بتونس جانب من المؤتمر
الغربية محمد

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شارك اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى  أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، المقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ولفيف من رؤساء الجامعات العربية.

أشاد الدكتور محمود ذكى بأهمية دور المؤتمر فى  تعزيز سبل التعاون بين الجامعات العربية ودعم البحث العلمى  وتبادل الخبرات وخاصة فى مجال التحول الرقمى وتطوير المشروعات المشتركة، مشيرا الى أهمية دور المؤتمر فى رسم   الخطط المستقبلية للتعليم العالي في العالم العربى لتعزيز قدرات الجامعات العربية التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

أضاف رئيس الجامعة أن الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر  تبحث توحيد معايير التعليم والتدريب  بالجامعات العربية لتسهيل اجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها بما يدعم ملف التبادل الاكاديمى فيما بينها للطلاب واعضاء هيئات التدريس.


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