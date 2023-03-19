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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أجزاء من السيارات بمنطقة مدينة نصر

الأحد، 19 مارس 2023 08:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أجزاء من السيارات بمنطقة مدينة نصر سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجزاء من السيارات بأسلوب "الفك".
 
ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لاتهامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعثر بحوزته على ( المسروقات المستولى عليها -  119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى).
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضاف بأن العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) لاتهامهما بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهما أقرا ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما (سىء النية له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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