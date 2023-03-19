اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوبزرفر: جونسون يستعد لتقديم دفاع قوى أمام البرلمان فى "حفلات داوننج ستريت"

الأحد، 19 مارس 2023 02:08 م
أوبزرفر: جونسون يستعد لتقديم دفاع قوى أمام البرلمان فى "حفلات داوننج ستريت" بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يعد لدفاع تلفزيونى غير عادى عن الإجراءات التي قام بها خلال فضيحة حفلات داوننج ستريت، حيث اتهم حلفاؤه التحقيق البرلماني، الذى أجرى فى هذا الشأن بالاعتماد على أدلة ضعيفة جمعها موظف حكومي سابق، تم استخدامه من قبل حزب العمال.

 

ومع ظهوره المرتقب أمام لجنة الامتيازات بمجلس العموم يوم الأربعاء، كشفت الأوبزرفر، أن الفريق القانوني لجونسون ينوى نشر الأدلة مكتوبة، تشمل تصريحات شهود جدد تدعم مزاعم جونسون بلأنه  لم يكن يتعد تضليل النواب بشان حفلات الإغلاق، وأيضا أدلة على المشورة التي تلاقها فى هذا الوقت.

 

 وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي أشرف عليها مستشاره القانوني الرئيسى دافيد بانيك، ستنشر قبل الجلسة المقررة يوم الأربعاء، والتي ستسمر خمس ساعات. ومن المتوقع أن تحذر  الوثيقة اللجنة غير الحزبية بأنها ستقدم سابقة برلمانية لو قامت بمعاقبة جونسون الذى قدم، بحسب الوثيقة، آرائه الصادقة فى ذلك الوقت، وصحح الأمور عندما علم بحدوث مخالفات.

 

 ويجادل حلفاء جونسون بأن التقرير المؤقت للجنة، الذى وجد أن هناك أدلة هامة على أن جونسون ضلل النواب بشأن حفلات الإغلاق، أشارت فقط إلى تحقيق سابق فى قضية حفلات الإغلاق قادته الموظفة المدنية السابق سو جراى. والتي تم توظيفها فيما بعد كمديرة مكتب كير ستارمر، على الرغم من أنها لم تبدأ مهام منصبها بعد. ويجادل حلفاء جونسون بأن تقرير سو جراى ذكر أكثر من 30 مرة فى التقرير المؤقت، وأنه قدم الدليل الأساسى لعمل اللجنة.

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني السابق

حفلات الاغلاق

حفلات داوننج ستريت

سو جراى



الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يدلى بشهادته فى تحقيقات "حفلات الكحول" بدون محاميه

السبت، 18 مارس 2023 12:58 م

تايمز: بوريس جونسون وضع اسم والده فى قائمة التكريم للحصول على لقب "فارس"

الإثنين، 06 مارس 2023 11:35 ص

مستقبل بوريس جونسون السياسى فى خطر بعد أدلة جديدة على مخالفته قواعد الوباء

السبت، 04 مارس 2023 12:31 م

جارديان: عودة بوريس جونسون محل شك بعد نجاح سوناك فى صفقة "أيرلندا الشمالية"

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:39 م

بوريس جونسون يثير الجدل بعد "سب" أمريكا فى خلاف حول برتوكول أيرلندا الشمالية

الأحد، 26 فبراير 2023 01:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة