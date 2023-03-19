أمن الدقهلية يحقق فى واقعة العثور على جثمان سيدة داخل منزلها بشربين

الدقهلية - محمد الحبشى

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من جهودها لفك لغز عثور أهالي قرية محلة إنجاف التابعة لمركز ومدينة شربين، على جثمان سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغ من أهالي قرية محلة إنجاف التابعة للمركز، بالعثور علي جثمان سيده داخل منزلها.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الثالث وتدعي "عبير. ر. ال".

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي من ضباط مركز شرطة شربين للتحقيق في الواقعة، والوقوف علي طبيعه الأمر، ومعرفة أسباب الوفاة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي شربين العام، وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.