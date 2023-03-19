اليوم السابع
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أمطار متوسطة على البحيرة.. واستعدادات مكثفة لمواجهة الطقس المتقلب.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 03:23 م
أمطار متوسطة على البحيرة.. واستعدادات مكثفة لمواجهة الطقس المتقلب.. صور سقوط أمطار في البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية، وسط انخفاض شديد فى درجة الحرارة، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى وقف حركة الصيد نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية. 
 
ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة إلا أنه لم يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتادة.
 
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها، مشيرة إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.
 
كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
 
أمطار في البحيرة
أمطار في البحيرة

حالة الطقس في البحيرة
حالة الطقس في البحيرة

سقوط أمطار في البحيرة
سقوط أمطار في البحيرة

سقوط أمطار في البحيرة
سقوط أمطار في البحيرة

 


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