أمطار متواصلة وسرعة فى الرياح.. طقس سيئ يضرب مدن دمياط (صور)

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط تساقط أمطار ببعض مدن المحافظة بصورة متواصلة، جاء على رأسها مدينتا رأس البر وعزبة البرج، وكذلك مدينة دمياط وعدد من قرى المحافظة، ويسود طقس متقلب داخل محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فقد شهدت بعض مدن المحافظة تساقطات الأمطار، بينما شهدت درجات الحرارة انخفاضا نسبيا، إضافة إلى ارتفاع شديد في سرعة الرياح.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أي طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هي الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التي جرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، غير أنه تم انتظام العمل داخل بوغاز المدينة بشكل طبيعي، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بشكل منتظم اليوم، وذلك عقب تداول سفن البضائع وكذلك الحاويات بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس.