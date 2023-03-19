أجواء متقلبة وطقس غير مستقر على مدن محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

تشهد أغلب مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس المتقلب وأجواء غير مستقرة على مدار الساعة وكذلك سقوط أمطار متفرقة خاصة على المدن الساحلية، حيث تعرضت جميع مدن محافظه دمياط لموجة التقلبات الجوية نصحوبة سقوط الأمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة وسحب متراكمة

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من سقوط الأمطار منذ مساء أمس السبت.

من ناحبة أخرى أثرت التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي سادت المحافظة على حركة الصيد في بحيرة المنزلة وكذلك بوغاز عزبة البرج، وتوقفت اغلب مراكب الصيد عن العمل بسبب حالة الطقس وسقوط الأمطار.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد تابعت، جهود الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث أكدت المحافظ على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وفى هذا السياق، تم الدفع بتلك المعدات والفرق التابعة لشركة مياه الشرب والوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني المستمر، وإزالة كافة آثار مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور بالشوارع.