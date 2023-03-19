اليوم السابع
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أعمال تدفيع غاز.. "تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأحد، 19 مارس 2023 11:46 ص
أعمال تدفيع غاز.. "تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تنويه "تاون جاس"
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال  تدفيع الغاز بشارع محمد حجازى وشارع ترعة السواحل ميدان الترولى بامبابة، وذلك اليوم الاحد بدءا من الساعة الثانية عشر مساء.
 
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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

الغاز

أعمال تدفيع الغاز

تاون جاس



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