أطفال متطوعين فى مبادرة "كتف فى كتف": بنحب الخير وبنبقى مبسوطين لما نعمله

كتب محمد شرقاوى

استضافت الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامجها الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أطفال أسيوط المشاركين في مبادرة (كتف في كتف) ، بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم.

قالت الطفلة مليكة متطوعة فى مبادرة كتف فى كتف: "كنت واقفة بحط الملح فى الكراتين عشان نساعد الناس وعشان ربنا يحبنا.. أنا قولت له ازيك ياسيادة الريس والناس كلها سقفت ليا".

وقال الطفل مازن على متطوع فى مبادرة كتف فى كتف: "كنت مبسوط جدا فى عمل الخير.. وبشارك كل سنة فى رمضان فى عمل الخير".

وقالت الطفلة رودينا هشام متطوعة فى مبادرة كتف فى كتف : "بنحط فى الكراتين الملح وبنديهم للناس المحتاجة.. وانا اللى طلبت كدة عشان اعمل الخير".

وأكد تامر جلال متطوعة فى مبادرة كتف فى كتف بأسيوط: "بيشارك معانا متطوعين كتير جدا.. وهذا بيعطى دفعة في الاستمرار فى عمل الخير بالمحافظة".

قال أحمد حسام صغر متطوعة في مبادرة كتف في كتف بأسيوط : "مهمتى فى المساهمات الغذائية تقفيل الكراتين طول اليوم.. والتطوع كان من نقسى".

وقالت الطفلة «حبيبة» أصغر متطوعة في مبادرة كتف في كتف بأسيوط : "بشارك فى العمل التطوعى من العام الماضى.. وشاركت فى مبادرة كتف فى كتف فى المساهمة فى المساعدات الغذائية".

وأكدت الطفلة سلمى هشام أصغر متطوعة في مبادرة كتف في كتف بأسيوط: "ماما وبابا شجعونى فى التطوع منذ عامين وبروح مع القوافل فى تسلم المساهمات الغذائية للمواطنين.. وبشوف فرحه فى عيونهم.. ومش عاوزة اوقف فى عمل الخير".

وقال أشرف حمدي متطوع في أسيوط ضمن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي: " أسيوط بها عدد كبير جدا من المتطوعين.. وكل الأهالى متطوعة فى مساعدة بشهر رمضان الأسر المحتاجة.. وهنساعد فى مساهمات غذائية لعدد 5 آلاف أسرة".