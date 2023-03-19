اليوم السابع
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أسقف هولندا يصلى قداس عيد الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

الأحد، 19 مارس 2023 06:16 م
أسقف هولندا يصلى قداس عيد الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أسقف هولندا يصلى قداس عيد الصليب
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد، الموافق التاسع من شهر مارس الجارى قداس عيد الصليب المجيد الموافق أحد السامرية من الصوم المقدس بكنيسة مارجرجس والقديسة دميانة - هولندا. وأثناء القداس الإلهى القى نيافته كلمة روحية عن عيد الصليب بعنوان “ إكرام الصليب".

 

وبعد انتهاء القداس الإلهى قام نيافة الأنبا أرسانى بتكريم فارس بشاى وثروت صليب لمجهوداتهم فى بناء وتجهيز غرفة جديدة بالكنيسة.

 

وحضر القداس الالهى الاباء كهنة الكنيسة القمص بيشوى كامل والقمص يوحنا مكسيموس والشمامسة واعداد كبيرة من شعب الكنيسة.


الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

اسقف هولندا

الانبا ارسانى



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