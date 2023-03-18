5 مكونات غير صحية لا تضفها للعصير أبدًا.. منها زبادى خالى الدسم

كتبت ميرفت رشاد

عندما تحتاج إلى وجبة خفيفة سريعة ومريحة وسهلة الحمل أثناء التنقل ومليئة بالعناصر الغذائية ، فإن العصائر تعد خيارًا رائعًا، لا سيما عندما يمكنك إعدادها في المنزل والحصول على مزيد من الإشراف والتحكم في المكونات المستخدمة، العصائر لديها القدرة على تزويد جسمك بمكونات صحية مثل الفاكهة والخضراوات وزبدة المكسرات والحليب ومسحوق البروتين والبذور وما إلى ذلك ، ولكن هناك بعض مكونات العصير غير الصحية شائعة الاستخدام والتي قد تعرقل الفوائد الغذائية لهذه المشروبات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



مكونات غير صحية 1 زبادي خالي الدسم أو قليل الدسم بنكهة

الزبادي هو أحد المكونات الأكثر شيوعًا التي يضعها الناس في عصائرهم للحصول على قوام كريمي إضافي، تحتوي العديد من أنواع الزبادي ، خاصة الزبادي اليوناني ، على الكثير من البروتين والقليل جدًا من السكر المضاف، يمكن أن يمنح ذلك عصيرك دفعة مغذية ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ومع ذلك ، يمكن أن يتحول عصيرك سريعًا إلى قنبلة سكر إذا تناولت الزبادي الخطأ. معظم أنواع الزبادي المنكه مليئة بالسكريات المضافة ، وفي كثير من الأحيان إذا أعلنوا عن أنفسهم على أنهم "خال من الدهون" أو "قليل الدسم" ، فقد يضيفون المزيد من السكر للتعويض عن نقص الدهون.

2 فاكهة معلبة

قد تبدو الفاكهة المعلبة الخيار الأسرع والأرخص والأكثر ملاءمة لإضافة منتجك المفضل إلى عصيرك ، لكن معظم أنواع الفاكهة المعلبة تأتي معبأة في شراب تضيف إلى عدد السكر النهائي، لتجنب السكريات المضافة واحتضان السكريات الطبيعية في الفاكهة فقط ، حاول التمسك بالطازجة. تعتبر الفاكهة المجمدة أفضل للعصائر لأنها تحافظ على القيمة الغذائية.

3 الشوكولاتة بالبندق

البندق مغذي مثل أي مكسرات أخرى ، محملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، قبل وضع القليل من زبدة البندق بالشوكولاتة من المهم مراعاة المكونات الأخرى التي تنوي استخدامها أيضًا للتأكد من أن عصيرك يحقق توازنًا صحيًا ومغذيًا، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو نصحك طبيبك بتقليص السكريات والدهون ، فقد ترغب في تخطي هذا المكون.

4 المحليات المضافة

العسل من المحليات الطبيعية أقل معالجة ، لكنها لا تزال تضيف الكثير من السكر إلى مشروبك على سبيل المثال ، تحتوي ملعقة واحدة فقط من العسل على 17 جرامًا من السكر.

5 عصير الفاكهة السكرية

على غرار السبب الذي قد يجعلك ترغب في تجنب الزبادي المنكه ، فإن إضافة عصير الفاكهة سيؤدي فقط إلى زيادة كمية السكر التي تدخل في عصيرك.

إذا كنت تريد قاعدة سائلة لعصيرك ، فمن الأفضل أن تجد خيار الحليب الذي يناسبك. على سبيل المثال ، لا يزال حليب البقر بنسبة 2٪ يحتوي على 12 جرامًا من السكر ، ولكنه ينتج أيضًا 8 جرامات من البروتين ، بالإضافة إلى فيتامين أ ، ود ، والكولين ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم.