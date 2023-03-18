اليوم السابع
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11 استفادة للعمالة غير المنتظمة من التسجيل بالقوى العاملة.. تعرف عليها

السبت، 18 مارس 2023 06:00 ص
11 استفادة للعمالة غير المنتظمة من التسجيل بالقوى العاملة.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تمنح الدولة اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة، لذا تعمل وزارة القوى العاملة على التوسع فى تسجيل تلك الفئة من العمالة لرعايتهم. 

 

ويرصد اليوم السابع خلال التقرير التالى أوجه الاستفادة للعمالة غير المنتظمة من التسجيل بالوزارة منها:

 

1حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

 

2-حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

 

3حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه .

 

4-  حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

 

5حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

 

6حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

 

7حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

 

8حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

 

9منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

 

10-  مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

 

11-   صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.


العمالة غير المنتظمة

وزاره القوى العاملة

تسجيل العمالة غير المنتظمة

منح العمالة غير المنتظمة



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